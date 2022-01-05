2 euro ile girdiği slot oyunundan 2.6 milyon euro ile ayrıldı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 07:17

Fransa'da bir adam, Saint-Amand-les-Eaux isimli kumarhanedeki slot makinesinde oyun oynamak için 2 euro'luk jeton aldı.

Kumarhanenin işletmecisinin 'ara sıra oynayan biri' olarak tanımladığı adam, pazar gecesi oynadığı oyunda büyük ikramiyeyi kazanarak kumarhaneden 2.6 milyon euro ile ayrıldı.

Partouche Grubu tarafından işletilen 38 Fransız kumarhanesinde, iddiaya göre, birbirine bağlı 175 slot makinesinde bir Megapot para ödülü mevcut. Aktarılana göre 31 kişi, son 10 yılda bu makinelerden 1'er milyon euro'dan fazla kazandı.

Fransa'da kumara yönelik yasal önlemler, bağımlılık ve mali kayıp tehlikeleri nedeniyle sıkı bir şekilde düzenlendi. Bu düzenlemelerle birlikte, reklamcıların tüketicileri riskler konusunda uyarması zorunlu hale getirilirken çocukların hedeflenmesi ise yasaklandı.

Kaynak: Haber Global