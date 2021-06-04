CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a kahvehane tepkisi: "Kumarhane gibi görüyor. En büyük kumar oynatan, Recep Tayyip Erdoğan"

04 Haziran 2021 Cuma, 17:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara Kahvehaneciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven’i oda merkezinde ziyaret etti. Ağbaba ve Hakverdi, kahvehanecilerin sorunlarını Güven’den dinledi.

ANKA'nın haberine göre, pandemi döneminde kapılı oldukları için maddi olarak zor duruma düştüklerini vurgulayan Güven, son açıklanan açılma kararının ardından oyunlara izin verilmemesi nedeniyle iş yapamadıklarını dile getirdi. Güven, “Bir kahvehaneye tavla, okey oynamadığınız zaman müşteri gelmiyor” dedi.

STOPAJLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Güven, 500 bin kişinin kahvehane sektöründen ekmek yediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Artık bu ülkeyi germenin fazla anlamı yok, sorunları birlikte çözeceğiz” diye seslendi. Güven, kiralarının da yüksek olduğunu kaydederek, kira stopajlarının kalkmasını istedi. Güven, pandemi döneminde kira ödeyemediklerini ve bu nedenle mal sahiplerinin dava açtığını kaydetti.

Siyasetteki anayasa tartışmalarını anımsatan Güven, “Her gün anayasa konuşuluyor. Anayasa açık. Anayasa’nın 173’üncü maddesi esnaf ve sanatkar korunur, kollanır diyor. Tedbir alınır. Bu milletvekilleri Anayasa’nın 173’üncü maddesini neden çalıştırmıyor. Biz bunları yapınca muhalefet mi yapıyoruz” dedi.

"BORCU OLMAYANA BORÇ VERİR"

CHP’li Ağbaba ise hükümetin kahvehaneleri “kumarhane gibi gördüğünü” dile getirerek, “Bizim kültürümüzde kahvehaneler bazen işçi bulma kurumudur, bazen amelenin, günlük işe gidenin iş bulma kurumu, makam odasıdır. O kahveci esnafıdır ki, her türlü övgünün üzerindedir. Bir çay içen müşterisini paşa gibi ağırlar. Parası olmayana borç verir, borca yazar. Kahvehanenin gerçeğini bilmeyenler cahildir” diye konuştu.

"EN BÜYÜK KUMAR OYNATAN DEVLET, TAYYİP ERDOĞAN’DIR"

Ağbaba, siyaseti bile kahvehanelerde yaptıklarını kaydederek, “En büyük kumarcı kim biliyor musun? Devlet. Bahsi sen oynatırsın, bahis var mı bu ülkede? Ne kadar var, bilemezsin. Kahvecinin cirosu, o bahsin yüzde 5’i değildir. En büyük kumar oynatan devlet, Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

"ALKOLİK BİR DEVLETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ağbaba, hükümetin aynı yaklaşımı alkol konusunda da gösterdiğini vurgulayarak, her 4 şişe içkiden 3’ünün devlete vergi olarak gittiğini “Alkolik bir devletle karşı karşıyayız” sözüyle açıkladı.

KAHVEHANECİLERE ÖZEL ŞİİR

Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Her elde yeni kağıt açılsın” önerisinin kahvehaneciye ait olduğunu anımsattı. Oda Başkanı Güven de iktidara bir kez daha seslenerek, şu şiiri okudu:

“Kahvehaneler siyasetin beşiğidir. Burada her sabah sohbetle başlar. Yıkılır iktidarlar, kurulur hükümetler. Yargılanır bizim gibi yöneticiler. Hem de yudum yudum içilir çaylar, kahveler. Türkiye’nin dört yanında böyledir bizim kahvehaneler.”