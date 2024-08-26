2 kişi yaralandı... Rusya'nın Omsk kentindeki petrol rafinerisinde yangın çıktı

Rusya'nın Omsk şehrine Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:53
2 kişi yaralandı... Rusya'nın Omsk kentindeki petrol rafinerisinde yangın çıktı
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Omsk'taki petrol işletmesinden yapılan açıklamada, rafineride çıkan yangın sonucu teknolojik ekipmanların yanmaya başladığı belirtildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangının nedeninin araştırıldığı aktarılan açıklamada, "Yangın bin metrekare alanda çıktı. 2 kişi yaralandı. Durum kontrol altında. İşletme normal şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Rafinerinin, Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olduğu belirtiliyor.


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