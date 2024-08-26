2 kişi yaralandı... Rusya'nın Omsk kentindeki petrol rafinerisinde yangın çıktı
Rusya'nın Omsk şehrine Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.
Omsk'taki petrol işletmesinden yapılan açıklamada, rafineride çıkan yangın sonucu teknolojik ekipmanların yanmaya başladığı belirtildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Yangının nedeninin araştırıldığı aktarılan açıklamada, "Yangın bin metrekare alanda çıktı. 2 kişi yaralandı. Durum kontrol altında. İşletme normal şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Rafinerinin, Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olduğu belirtiliyor.
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