Zelenski'den Rusya iddiası: '10 bine yakın füze...'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın savaşın başından bu yana 10 bine yakın füze ve 33 binden fazla ‘süzülen bomba’ ile Ukrayna’ya saldırı düzenlediğini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:07
Zelenski'den Rusya iddiası: '10 bine yakın füze...'
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın savaşın başından bu yana 10 bine yakın füze ve 33 binden fazla ‘süzülen bomba’ ile Ukrayna’ya saldırı düzenlediğini, bu saldırıları durdurmanın yolunun ise Rusya’nın askeri üslerindeki savaş uçaklarını hedef almak olduğunu söyledi.

Zelenski, “İki buçuk yıldır devam eden geniş çaplı savaşta Rusya Ukrayna'ya çeşitli tiplerde yaklaşık 10 bin füze ve 33 binden fazla süzülen bomba fırlatmıştır. Şehirlerimize yönelik saldırıları durdurmak, bu silahların taşıyıcılarını, askeri havaalanlarında konuşlu Rus uçaklarını hedef almakla mümkün olabilir” dedi.

Zelenski, Ukrayna üretimi roket İHA’sı Palianytsia’nın ilk muharebe kullanımının yapıldığını belirterek, “Yeni silahımız olan Ukraynalı uzun menzilli roket İHA’sı ‘Palianytsia’nın ilk başarılı muharebe kullanımı gerçekleşti. Düşmanın saldırı potansiyelini yok etmek üzere yerli olarak tasarlanmıştır. Tıpkı etkinliğini neredeyse her gün gördüğümüz uzun menzilli saldırı dronlarımızın üretiminde olduğu gibi roket dronlarımızın üretim sayısı da artacaktır” dedi.


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