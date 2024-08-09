2 milyon Gazzelinin ölmesinin 'meşru' olduğunu iddia etmişti: BM'den İsrailli bakana sert tepki!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 14:44

Güncelleme: 09.08.2024 - 14:44

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Türk'ün, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin tepkisini paylaştı.

Türk, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin açlıktan ölmesine izin vermenin rehineleri serbest bırakmak için "haklı ve ahlaki" olabileceğini belirten Smotrich'in sözleri karşısında şok olduğunu ve dehşete düştüğünü kaydetti.

"Masum sivillere karşı nefreti körükleyen bu sözleri şiddetle kınıyorum" ifadesini kullanan Türk, sivillerin savaş yöntemi olarak aç bırakılması ve Filistin halkının toplu şekilde cezalandırılmasının savaş suçu olduğunu vurguladı.

Türk, bu şekilde doğrudan ve kamuya açık biçimde yapılan açıklamaların, başka vahşet suçlarını da kışkırtma riskini taşıdığını kaydederek "Özellikle kamu görevlileri tarafından yapılan bu tür açıklamalara derhal son verilmeli. Bunlar soruşturulmalı ve suç teşkil ettiği tespit edilirse kovuşturulmalı ve cezalandırılmalıdır" görüşünü paylaştı.

Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Türk, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım akışına izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez" ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı Bakan, Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına alınması gerektiğini belirtmişti.