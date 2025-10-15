2 yıl bedava yemek yedi: Japon adamın akılalmaz sipariş yöntemi gündem oldu!

Yetkililer, 38 yaşındaki Takuya Higashimoto'yu, bir yemek dağıtım hizmetinden 1.095 sipariş verdiği ve 3.7 milyon yen'i (yaklaşık 24.000 ABD Doları) aşan zarara neden olduğu gerekçesiyle ekim ayı başında gözaltına aldı.

Planlı ve sistematik şekilde hareket eden Higashimoto; teslimat platformunda temassız teslimat seçeneğini tercih ediyor, ardından da siparişin kendisine ulaşmadığını iddia ederek uygulama üzerinden yanlış bildirimde bulunuyordu. Bu sayede, aslında teslim edilen her siparişin parasını geri almayı başarıyordu.

Higashimoto'nun son dolandırıcılıklarından biri 30 Temmuz’da gerçekleşti. Higashimoto, Demae-can adlı yemek teslimat uygulamasında sahte bir isim ve adresle yeni bir hesap açtı.

SCMP haberine göre; sipariş ettiği dondurma ve tavuk biftekler sorunsuz şekilde teslim edilmesine rağmen, uygulamanın sohbet özelliğini kullanarak yiyeceklerin gelmediğini öne sürdü ve bu sayede aynı gün 16.000 yen (yaklaşık 105 ABD doları) tutarında iade aldı.

124 FARKLI HESAP İŞLETİYORMUŞ!

Yetkililer, birkaç yıldır işsiz olan Higashimoto’nun Nisan 2023’ten bu yana dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmek için platformda tam 124 farklı hesap işlettiğini açıkladı.

Tespit edilmemek için çok sayıda ön ödemeli cep telefonu kartı satın alıyor, sahte isim ve adreslerle hesaplar açıyor ve genellikle birkaç gün içinde hesaplarını iptal ederek izini kaybettiriyordu. Polise verdiği ifadede Higashimoto, “Önce sadece gerçekten de işe yaracak mı görmek istemiştim. Ancak bedava yemeklerin tadını alınca kendimi durduramadım” diyerek suçunu itiraf etti.

OLAYIN ARDINDAN YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından yemek platformunun yetkilileri, kimlik doğrulama süreçlerini güçlendireceklerini ve şüpheli ticari faaliyetleri tespit etmek için yeni bir uyarı sistemi devreye alacaklarını duyurdu.

Olay, Çin ve Japonya'da büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar adamın zekasını överken, bazıları da platformun iade politikalarını eleştirdi.

BENZER BİR VAKA ÇİN'DE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir vaka geçen yıl Çin’in Jiangsu eyaletinde yaşanmıştı. Üç kişi, bir yemek teslimat uygulamasında siparişlerin ulaşmadığını iddia ederek iade almış ve sadece 19 yuan (yaklaşık 3 dolar) ile bir ay boyunca geçinmişti. Ancak daha sonra yerel polis tarafından cezalandırılmışlardı.