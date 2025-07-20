2005’ten bu yana komadaydı: 'Uyuyan Prens' yaşam mücadelesini kaybetti

Suudi Arabistan’da “uyuyan prens” olarak bilinen Prens Al-Waleed bin Khalid bin Talal, 36 yaşında hayatını kaybetti.

2005 yılında geçirdiği trafik kazasından bu yana komada olan prensin vefatını, babası Prens Khalid bin Talal sosyal medya üzerinden duyurdu.

Prens Khalid bin Talal yaptığı paylaşımda, “Derin bir hüzün ve acıyla, sevgili oğlumuz Prens Al-Waleed bin Khalid bin Talal’in vefatını duyuruyoruz. Allah ona merhamet etsin” ifadelerini kullandı.

Cenazenin, yarın başkent Riyad’da yer alan İmam Turki bin Abdullah Camii'nde düzenleneceği bildirildi.

2005'TEN BU YANA KOMADAYDI

Prens Al-Waleed, henüz 16 yaşındayken Londra’da geçirdiği trafik kazasında ağır beyin travması ve iç kanama geçirmişti. O tarihten bu yana bilinci kapalı şekilde, Riyad’daki Kral Abdulaziz Tıp Merkezi’nde solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu.

Geçtiğimiz 19 yıl boyunca ailesi, prensin uyanacağına dair umudunu hiç kaybetmedi. Aralarında Amerika ve İspanya’dan uzmanların da bulunduğu çok sayıda doktor tarafından takip edilen Al-Waleed’in zaman zaman parmak ve baş hareketleri gözlemlenmiş, ancak bilincine dair net bir gelişme kaydedilememişti.

Babası Prens Khalid, yıllar boyunca doktorların hayat destek ünitesinin sonlandırılması yönündeki önerilerini reddetmişti.

“Eğer Allah oğlumun kazada ölmesini isteseydi, zaten o gün canını alırdı” diyen Prens Khalid, tıbbi kararlardan çok ilahi müdahaleye inandığını defalarca dile getirmişti.