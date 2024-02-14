2015'te tespit edilmişti: 'Alaska çiçeği'nden ilk ölüm

ABD'nin Alaska eyaletinde 2015 yılında keşfedilen ve küçük memelilerden bulaştığı değerlendirilen 'Alaska çiçeği' virüsü sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:45
2015'te tespit edilmişti: 'Alaska çiçeği'nden ilk ölüm
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ABD'nin Alaska eyaletinde kısa süre önce keşfedilen 'Alaska çiçeği' isimli virüs nedeniyle, kanser tedavisi gören bir erkeğin ocak ayında hayatını kaybettiği açıklandı.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, virüs, küçük memeli hayvanlardan bulaşıyor ve semptomları arasında döküntü ve kas ağrısı bulunuyor. Alaska sağlık yetkilileri, Kenai Yarımadası'nda yaşayan ve virüsle enfekte olduğu anlaşılan yaşlı bir erkeğin, Kasım 2023'te hastaneye kaldırıldığını ve ocak sonunda hayatını kaybettiğini bildirdi. 

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İLK VAKA 2015 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Yaşamını yitiren kişinin kanser tedavisi gördüğü ve aldığı ilaçlar sebebiyle bağışıklık sisteminin baskılandığı ifade edildi. Yayınlanan sağlık bülteninde açıklamasına yer verilen sağlık yetkilileri, bu durumun hastalığın ağır seyretmesine sebep olmuş olabileceğini kaydetti. Hayatını kaybeden 'yaşlı' hastanın kaç yaşında olduğu ise açıklanmadı.


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