23 yıl sonra yine aynı acı: 'İkinci İntifada'nın sembolü Muhammed'in babası bu defa iki kardeşini kaybetti

Yayınlanma: 16.10.2023 - 21:08

Güncelleme: 16.10.2023 - 21:08

Filistin'de İsrail'e karşı 2000'de ilan edilen İkinci İntifada sırasında dünyanın gözleri önünde katledilen 11 yaşındaki Muhammed Durra'nın görüntüleri direnişin simgelerinden oldu.

23 yıl önce kurşunlardan korumaya çalıştığı 12 yaşındaki oğlunu kucağında kaybeden Cemal Durra, aynı acıyı yeniden yaşadı.

Hamas militanlarının saldırılarının ardından Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in şimdi de kardeşlerinin evlerini vurduğunu ve iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü dile getirdi.

İşgal güçlerinin çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı halen akıyor" dedi.

İsrail'in Filistin direniş güçleriyle başa çıkamadığını söyleyen Durra, İsrail'in sivilleri Batı'nın silahlarıyla katlettiğini ifade etti.