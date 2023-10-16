İsrail meclisinde büyük panik: Oturum siren sesleriyle bölündü

Kudüs’te yükselen siren seslerinin ardından Knesset’teki (İsrail meclisi) oturuma ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa indi.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 18:56
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10’uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi’nden atılan roketler Kudüs’te paniğe neden oldu.

40 DAKİKALIK ARA VERİLDİ

Kudüs’te yükselen siren seslerinin ardından Knesset’teki (İsrail meclisi) açılış oturumuna ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa indi.

Yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edildi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.


israil Siren Meclis

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