'235 milyon dolar fon...' BioNTech, Afrika’nın aşılarını sağlayacak

Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:50

Güncelleme: 29.05.2024 - 16:50

BioNTech ve Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI), Alman biyoteknoloji firmasına bağlı bir mRNA aşı fabrikasının, Ruanda'nın başkenti Kigali'de kurulması ve bir aşı dağıtım ağının sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma hakkında konuşan sözcüler, Afrika’da kurulacak yetkin bir dağıtım ağı sayesinde; sıtma, maymun çiçeği, tüberküloz ve diğer sağlık riskleriyle mücadele için uygun fiyatlı aşıların üretilebileceğini belirttiler.

BioNTech ve CEPI sözcüleri, ortak açıklamalarında "BioNTech ve CEPI, bilinen veya henüz bilinmeyen herhangi bir patojen dolayısıyla Afrika kıtasında meydana gelebilecek salgınlara hızla yanıt vermek için birlikte çalışmayı planlıyor," diyerek amaçlarını duyurdular.

235 MİLYON DOLARLIK FON

CEPI tarafından Alman biyoteknoloji şirketi için ayrılan 145 milyon dolarlık fon, koalisyonun Eylül ayında BioNTech'in yapacağı maymun çiçeği aşı örneklerinin geliştirilmesini desteklemek için sağladığı 90 milyon dolarlık desteğin üzerine ekleniyor. CEPI, BioNTech için toplamda 235 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

BioNTech, Aralık ayında Ruanda'daki modüler mRNA aşı fabrikasında olacak üretime, 2025'te başlamayı hedeflediğini ve bunun Afrika kıtasındaki ilk yabancı şirkete bağlı mRNA aşı üretim tesisi olacağını söyledi.

BioNTech, Afrika tesisinin finans işlemlerini tamamladığını ve toplamda 150 milyon doları tesis için ayırdığını açıkladı.

ABD'li ortağı Pfizer ile Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan COVID-19 aşısını geliştiren şirket, 2022 yılında Afrika ülkelerinin aşılarını, BioNTech'in gözetimi altında üretmesini sağlamak için ilk planı açıklamıştı.

BioNTech’in rakibi Moderna, Nisan ayında COVID-19 aşılarına olan talebin pandemi sonrası düşüş göstermesi üzerine Kenya'da bir aşı üretim tesisi kurma planlarını durdurmuştu.

CEPI NEDİR?

Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI), gelecekte olabilecek salgınları durdurmak için aşılar geliştirmek amacıyla 2017 yılında kurulan küresel bir ortaklık.

Batı Afrika'daki 2014-2016 Ebola salgınına bir yanıt olarak oluşturulan CEPI, sonradan ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştirme sürecini hızlandırmayı ve salgınlar sırasında bu aşılara eşit erişimi sağlamayı amaçlıyor.

CEPI, icat edilmiş aşıların üretiminin olmadığı veya yetersiz kaldığı, salgın potansiyeline sahip hastalıklara karşı da önlemler alıyor.

CEPI, hükümetlerle, şirketlerle, akademi camiasıyla ve hayırsever kuruluşlarla işbirliği yaparak aşı araştırma, geliştirme ve üretimini finanse ediyor ve destekliyor.