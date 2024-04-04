27 yıldır aranan 80 yaşındaki pedofili yakalandı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:53

Güncelleme: 04.04.2024 - 09:54

İngiliz güvenlik güçleri, 27 yıldır kaçak olan 80 yaşındaki bir pedofilin Heathrow Havalimanı'nda tutuklandığını açıkladı.

Cheshire Polisi sözcüsü, Richard Burrows adındaki adamın Tayland'dan İngiltere'ye döndükten sonra gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltında tutulan Burrows, Chester Bölge Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının iki ciddi cinsel suç ve 11 uygunsuz saldırı suçundan yargılanmak üzere Chester Crown Mahkemesine gelmediği Aralık 1997'den beri arandığını belirtti.

Suçlamaların, 1969 ve 1971 yılları arasında meydana geldiği iddia edilen bir çocuk evinde gerçekleştiği bildirilen çocukların cinsel istismarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Cheshire Polisi'nden Dedektif Müfettiş Eleanor Atkinson, "Burrows'un yerini tespit etme konusundaki kararlılığımız geçtiğimiz 27 yıl boyunca hiç azalmadı ve tutuklanması bu davada ileriye doğru atılmış önemli bir adım ve olaya karışan herkes için kapanışın başlangıcıdır. Ayrıca Burrows'un tutuklanmasının aranan diğer şüpheliler için de bir uyarı niteliği taşımasını umuyorum; ne kadar saklanırsanız saklanın sizi bulacağımızı ve tutuklanacağınızı göstermiş oluruz" dedi.

Tayland'daki Ulusal Suç Ajansı uluslararası irtibat görevlisi Duncan Burrage, "Uluslararası ağımızı kullanarak ve Cheshire Polisi'ndeki meslektaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak, son derece ciddi iddialarla bağlantılı olarak aranan bir kaçağın izini sürmeyi başardık" diye konuştu.