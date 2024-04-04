27 yıldır aranan 80 yaşındaki pedofili yakalandı

İngiltere'de 27 yıldır cinsel istismar suçundan aranan 80 yaşındaki pedofili havalimanında yakalandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:53
27 yıldır aranan 80 yaşındaki pedofili yakalandı
Abone Ol google-news

İngiliz güvenlik güçleri, 27 yıldır kaçak olan 80 yaşındaki bir pedofilin Heathrow Havalimanı'nda tutuklandığını açıkladı.

Cheshire Polisi sözcüsü, Richard Burrows adındaki adamın Tayland'dan İngiltere'ye döndükten sonra gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltında tutulan Burrows, Chester Bölge Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının iki ciddi cinsel suç ve 11 uygunsuz saldırı suçundan yargılanmak üzere Chester Crown Mahkemesine gelmediği Aralık 1997'den beri arandığını belirtti.

Suçlamaların, 1969 ve 1971 yılları arasında meydana geldiği iddia edilen bir çocuk evinde gerçekleştiği bildirilen çocukların cinsel istismarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Cheshire Polisi'nden Dedektif Müfettiş Eleanor Atkinson, "Burrows'un yerini tespit etme konusundaki kararlılığımız geçtiğimiz 27 yıl boyunca hiç azalmadı ve tutuklanması bu davada ileriye doğru atılmış önemli bir adım ve olaya karışan herkes için kapanışın başlangıcıdır. Ayrıca Burrows'un tutuklanmasının aranan diğer şüpheliler için de bir uyarı niteliği taşımasını umuyorum; ne kadar saklanırsanız saklanın sizi bulacağımızı ve tutuklanacağınızı göstermiş oluruz" dedi.

Tayland'daki Ulusal Suç Ajansı uluslararası irtibat görevlisi Duncan Burrage, "Uluslararası ağımızı kullanarak ve Cheshire Polisi'ndeki meslektaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak, son derece ciddi iddialarla bağlantılı olarak aranan bir kaçağın izini sürmeyi başardık" diye konuştu.


ingiltere haberleri cinsel istismar haberleri

İlgili Haberler

İngiltere'de yüzbinlerce kişi Gazze'de ateşkes için 11'inci kez yürüdü

İngiltere'de yüzbinlerce kişi Gazze'de ateşkes için 11'inci kez yürüdü
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye soruşturma: 'Kuralları 50 kez ihlal etti'

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye soruşturma: 'Kuralları 50 kez ihlal etti'
İngiltere ekonomisi teknik resesyonda

İngiltere ekonomisi teknik resesyonda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İktisatçı Profesör Hayri Kozanoğlu'ndan seçim sonrası değerlendirmesi: Boş tencere iktidar devirir mi?

İktisatçı Profesör Hayri Kozanoğlu'ndan seçim sonrası değerlendirmesi: Boş tencere iktidar devirir mi?
Usta neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti

Usta neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti
AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı
Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’

Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’
AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu

AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!