İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye soruşturma: 'Kuralları 50 kez ihlal etti'

İngiltere Futbol Federasyonu, Newcastle United oyuncusu Sandro Tonali'nin Ağustos ve Ekim aylarında 50 kez bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:54
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye soruşturma: 'Kuralları 50 kez ihlal etti'
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İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı.

FA'den yapılan açıklamada, "Sandro Tonali, FA'in bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı" denildi.

Açıklamada, "Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde ?futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal etti" suçlamasında bulundu.

23 yaşındaki futbolcunun bu suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu belirtildi.

İtalyan futbolcu, sezon başında yaklaşık 65 milyon Euro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.


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