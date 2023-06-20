28 ton kaçak köpekbalığı yüzgeci ele geçirildi

Brezilya'nın Ibama Çevre Enstitüsü yetkilileri, gerçekleştirilen iki operasyonda Asya'ya ihraç edilmek üzere toplam 28,7 tonluk köpekbalığı yüzgeci sevkıyatına el koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:46
28 ton kaçak köpekbalığı yüzgeci ele geçirildi
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Brezilya'nın Ibama Çevre Enstitüsü yetkilileri, Asya'ya ihraç edilmek üzere toplam 28,7 tonluk köpekbalığı yüzgeci sevkıyatına el koydu.

Enstitüden yapılan açıklamada, "Ibama, Asya'ya yasadışı yollardan ihraç edilmek üzere 28.7 ton köpekbalığı yüzgeci ele geçirdi. Bulunan yüzgeçler mavi köpekbalığı (Pionace glauca) ve mako (Isurus oxyrinchus) olarak da bilinen aneko köpekbalığı türüne ait" ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen yüzgeçlerin büyük bir kısmı, ihracatçı şirketin Santa Catarina eyaletindeki deposunda ele geçirildi. Bir tondan fazlası ise São Paulo'nun en büyük uluslararası havalimanı olan Guarulhos'tan kaçırılmaya çalışılırken yakalandı.

Bu sevkıyatın, tarihte ele geçirilen en büyük sevkıyatlar olduğu, kaçakçıların bu yolla 4 bin 400 mavi köpekbalığı ve 5 bin 600 macaw köpekbalığını yok ettikleri tahmin edilmektedir. 

Söz konusu köpekbalıkları bu yıl 22 Mayıs'tan bu yana Brezilya'da nesli tehlike altında olarak sınıflandırılıyor.

Köpekbalığı avcılığı Brezilya'da genel olarak yasaklandı. Köpekbalığı yüzgeçleri uluslararası pazarda değerli bir lezzet olarak kabul ediliyor ve avlanmak üzere oldukları Asya'da talep görüyor.


Brezilya Köpekbalığı

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