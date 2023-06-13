Brezilya'da Neo-Nazi tehdidi artıyor

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:49

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:49

Brezilya Federal Polisi, Neo-Nazizmi kışkırttığı iddiasıyla açılan soruşturmaların sayısının 2019'dan bu yana arttığını ve bu yıl Neo-Nazi bağlantılı kişilerin sayısında "önemli bir artış" olduğunu söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Neo-Nazi sayısının arttığı Brezilya'da, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2019-2023 dönemi boyunca uyguladığı aşırı sağ politikalar etkili oldu.

Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun devlet başkanı seçildiği 2018 yılında sadece bir tane Nazi soruşturması açıldığı, ancak sadece bu yıl "Nazizmi yayma" ile ilişkili 21 soruşturma açıldığı belirtildi.

Brezilya'nın 1989 tarihli ırkçılık yasası, Nazilerin lideri Adolf Hitler'i övme ya da Adolf Hitler'den özür dileme gibi söylemleri ifade özgürlüğü yasaları kapsamı dışında tutuyor. Yasa ayrıca, Nazizmle bağlantılı sembollerin kullanımını cezalandırıyor.

TOPLANTI TEHDİT EDİLDİ

Geçen Kasım ayında Haitili göçmenler için düzenlenecek olan sergi, Neo-Nazi grupları tarafından tehdit edildi.

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinin Itajai kasabasında düzenlenmesi planlanan serginin organizatörü, açılışa saatler kala "Haiti sergisini iptal edin yoksa katliam yapacağız" mesajını aldı.

"Santa Catarina BEYAZ İNSANLARIN ülkesidir, BEYAZ İNSANLAR İÇİN!" sözlerinin yer aldığı mesajın, Nazi selamı "SIEG HEIL" ile sonlanması dikkat çekti.

Mesajı gönderen kişinin kimliği tespit edilemedi.