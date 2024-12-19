3 aylık aradan sonra: Uçuşlar yeniden başladı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 23:26

Güncelleme: 19.12.2024 - 23:26

Mısır Hava Yolları'ndan (EgyptAir) yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'daki durumun istikrar kazanması üzerine 3 aylık bir aradan sonra Kahire ile Beyrut arasında doğrudan uçuşların yeniden başladığı" belirtildi.

Açıklamada, bugün Kahire'den Beyrut'a ilk uçak seferinin yapıldığı kaydedildi.