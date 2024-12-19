Kahvaltı sofralarına çok yakışacak glutensiz lezzet: Mısır unlu pankek tarifi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:44

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:44

Mısır unu ile hazırlanan bu pankek, farklı bir lezzet arayanlar için ideal bir kahvaltı seçeneğidir. Yumuşacık dokusu ve kendine özgü aromasıyla sofralarınızı renklendirecek bu tarifi kolayca deneyebilirsiniz. Peki, hem leziz hem de glutensiz olan bu enfes tarif nasıl yapılır? İşte, nefis mısır unlu pankek tarifi...

MISIR UNLU PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı buğday unu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

MISIR UNLU PANKEK YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında mısır unu, buğday unu, kabartma tozu, tuz ve şekeri bir araya getirin.

İyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Ayrı bir kapta süt, yoğurt, yumurta, eritilmiş tereyağı ve vanilya özütünü çırpın.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Islak malzemeleri kuru malzemelere ekleyin.

Spatula veya çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz ve akışkan bir hamur elde edin.

Hamuru fazla çırpmamaya dikkat edin; bu, pankeklerin yumuşak kalmasını sağlar.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.

Tavayı hafifçe yağlayın.

Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alarak tavaya dökün.

Hamuru çok ince veya kalın yapmamaya özen gösterin.

Pankekin yüzeyinde kabarcıklar oluşmaya başlayınca spatula ile çevirin ve diğer yüzünü pişirin.

Tüm pankekleri pişirdikten sonra sıcak servis yapın.

Üzerine bal, reçel, çikolata sosu veya taze meyve ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Afiyet olsun!