3 bin 500 yıllık eseri 'kazara' parçaladı: Ceza değil, ödül geldi

Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:29

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:29

İsrail'in Hayfa kentindeki bir arkeoloji müzesinde 4 yaşındaki bir çocuk kazara bir Bronz Çağı küpünü parçaladı.

Uzmanların en az 3 bin 500 yıllık olduğunu söylediği antik eser, olay sırasında müzenin girişine yakın bir yerde açık olarak olarak sergileniyordu.

BBC'ye konuşan çocuğun babası, oğlunun müzeyi ziyareti sırasında “içinde ne olduğunu merak ettiği” için “kavanozu hafifçe çektiğini” söyledi.

Baba, oğlunu kırık eserin yanında görünce şok olduğunu ve ilk başta “bunu yapan benim çocuğum değil” diye düşündüğünü de kaydetti.

MÜZE MÜDÜRÜ AİLESİNİ MÜZEYE DAVET ETTİ

İsrail merkezli Ynet'e konuşan müze müdürü Inbal Rivlin, çocuğu ve olay sırasında orada bulunan annesini özel bir tur için müzeye davet etti.

Rivlin, “Müze bir anıt mezar değil, ailelere açık ve erişilebilir bir yerdir. Ebeveynlere sesleniyoruz: Korkmayın. Böyle şeyler olur. (Kavanozu) tamir edip yerine koyacağız” dedi.

Çocuğun babası, kavanozun “artık aynı eşya olmayacağı” için üzgün olduğunu söyledi.

Müze, eserin MÖ 2200 ile MÖ 1500 yılları arasına tarihlendiğine inanıyor. Söz konusu eserin, şarap veya zeytinyağı gibi sıvıların depolanması ve taşınması için kullanılmış olabileceği belirtildi.

Müzeden yapılan açıklamada, kırık kavanozun fotoğrafların yardımıyla restore edilmesi için bir restorasyon uzmanına başvurulduğu belirtilerek, “Kavanoz kısa bir süre içinde yerine geri konacaktır” denildi.

Hayfa Üniversitesi arazisinde 1984 yılında açılan Hecht Müzesi, Kalkolitik döneme (yaklaşık MÖ 4500 - MÖ 3500) kadar uzanan arkeolojik keşifleri içeriyor.