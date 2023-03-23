3 Boyutlu yazıcı ile üretilen ilk roket fırlatıldı

3 Boyutlu yazıcı ile hazırlanan ilk roket başarıyla fırtatıldı ancak yörüngeye ulaşamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:01
3 Boyutlu yazıcı ile üretilen ilk roket fırlatıldı
Abone Ol google-news

Dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcıda üretilen uzay aracının fırlatma görevi başarıyla tamamlandı. Ancak roket, yörüngeye ulaşamadı. 

Yüzde 85'i 3 boyutlu yazıcıda yapılan roketin fırlatılma anı, havacılık ve uzay girişimi Relativity Space tarafından yapılan canlı yayınlandı. Yayın esnasında Roket'in, Dünya yörüngesine doğru ilerlerken ikinci aşama ayrılması sırasında bir "anormallik" yaşadığı görüldü. 

AFP'nin haberine göre, ikinci aşamasında anormallik yaşayan roketin, alçak Dünya yörüngesine ulaşamadı.

Relativity'ye göre, Terran 1 alçak Dünya yörüngesine ulaşmış olsaydı, metan yakıtı kullanan ve ilk denemesinde bunu başaran özel sektör destekli ilk araç olacaktı.

ABD'nin Florida eyaletinde fırlatılan Terran 1 ismindeki roketin başarılı fırlatması, üçüncü denemede gerçekleşti. İlk deneme, 8 Mart'ta itici yakıt sıcaklığı sorunları nedeniyle son dakikada ertelenmişti. 11 Mart'taki ikinci deneme ise yakıt basıncı sorunları nedeniyle iptal edilmişti. 

Relativity Space şirketine göre, 33 metre uzunluğundaki ve 2 metre çapındaki roket 60 günde inşa edildi. 

Şirket yeni hedefini, yüzde 95 oranında 3 boyutlu baskı ile roket üretmek olarak açıkladı. 


3 boyutlu Yazıcı uzay aracı

İlgili Haberler

Küresel uzay ve havacılık şirketleri, fırlatma aracı sıkıntısı çekiyor

Küresel uzay ve havacılık şirketleri, fırlatma aracı sıkıntısı çekiyor
NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı

NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı
Uzmanlar yanıtladı: Uzaylılar neye benziyor?

Uzmanlar yanıtladı: Uzaylılar neye benziyor?

En Çok Okunan Haberler