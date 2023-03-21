Küresel uzay ve havacılık şirketleri, fırlatma aracı sıkıntısı çekiyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:55

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:55

Uzay fırlatma aracı sağlayıcıları, "Satellite-2023 Konferansı"nda artık kalkış noktası bulmakta "zorlandıklarını" belirttiler.

ABD'li havacılık ve uzay üreticisi Relativity'nin CEO'su Tim Ellis, şirketin 2024'ten 2027'ye kadar yer bulma konusunda endişeli olduğunu söyleyerek, "Yörüngeye uzay aracı göndermek için belirli son teslim tarihlerine uymaya çalışan çok sayıda insan var. Kuiper Projesi, ticari alandaki en rekabetçi fiyatların çok üzerinde olduğundan emin olduğum fiyatlarla çok fazla kapasite satın aldı" dedi.

United Launch Alliance'ın CEO'su Tory Bruno, "30 yıldır ilk kez küresel bir fırlatma aracı sıkıntısı yaşanıyor. Şu anda yaklaşık on yıl sürecek bir kıtlık durumundayız" dedi.

Tory Bruno, sıkıntının uydu fırlatma talebindeki artıştan ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uzay operasyonlarından çekilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Uzmanlar, devletlerin uzayı korumak için bir anlaşmaya imza atmadıkları taktirde ''tıpkı okyanusları mahvettikleri gibi uzayı da mahvedecekleri'' uyarısında bulundular.

BİLİM İNSANLARINDAN "ANLAŞMA" ÇAĞRISI

Plymouth Üniversitesi'nden bilim insanları, ''yönetim olmadan uzayın, okyanuslar ile aynı kaderi paylaşma riski altında'' olacağını söyledi.

Bilim insanları, dünyanın yörüngesinin küresel uzay endüstrisinin gelecekteki genişlemesinden onarılamaz bir şekilde zarar görmemesini sağlamak için yasal olarak ''bağlayıcı bir anlaşma yapılması'' çağrısında bulundular.

Yörüngedeki uydu sayısının bugün 9 binden 2030 yılına kadar 60 binin üzerine çıkması beklenirken, tahminlere göre ünyanın etrafında halihazırda 100 trilyondan fazla eski uydu parçaları bulunuyor.