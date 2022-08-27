3 günlük araç kiralayan kadına 36 bin kilometrelik kiralık araç faturası
Araç kiralama şirketinden 3 günlüğüne araç kiralayan Kanadalı Giovanna Boniface, kendisine 36 bin kilometre yol yaptığı gerekçesiyle 8 bin dolarlık fatura çıkarıldığını sosyal medya hesabında paylaştı.
Kanadalı Giovanna Boniface, 3 günlük araç kiraladığı bir araç kiralama şirketinin kendisine 36 bin kilometre yol yaptığı için 8 bin dolarlık fatura kestiğini sosyal medyadan açıkladı. Boniface’in paylaşımına ‘Dünyanın çevresi yaklaşık 40 bin kilometre’ yorumları geldi.
Giovanna Boniface, 13 Ağustos’ta bir araç kiralama şirketinden araç kiraladı ve yaklaşık 300 km yol yaptı ve aracı 16 Ağustos’ta iade etti.
Şirket tarafından kendisine 8 bin dolarlık fatura gönderilince genç kadın, 36 bin 482 kilometre yol yaptığını gösteren faturayı 17 Ağustos’ta sosyal medyadan paylaştı. Boniface, faturayla birlikte yaptığı açıklamada “3 günde 36 bin 482 km’lik yol yapabilir misin” mesajını paylaştı.
SOSYAL MEDYA KURTARDI
Genç kadının paylaşımlarına gelen yorumlarda dünyanın çevresinin yaklaşık 40 bin kilometre olduğu, dünya rekoru kırdığı, en azından 29 kere benzin alması gerektiği gibi esprili yanıtlar geldi.
Konuyla ilgili basına röportaj veren Giovanna Boniface, dün açıklama yaparak şirketin özür dilediğini ve kilometre bilgilerini giren kişinin hata yaptığını belirterek para iadesi aldığını açıkladı. Boniface ilgili paylaşımında “Çözüme götüren en önemli sosyal medyaydı” dedi.
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