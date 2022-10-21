İrlandalı AP üyesi: IŞİD'i Fransa, İngiltere ve ABD yarattı

21 Ekim 2022 Cuma, 11:41

İrlandalı AP üyesi Clare Daly, AP parlamentosunda yaptığı konuşmada, ABD'li yetkililerin sıklıkla kullandığı 'devlet destekli terör' kavramını eleştirerek, "Filistin'deki İsrail terörünün sponsoru Avrupa'dır. Yemen'deki Suudi Arabistan terörünün sponsoru da Batı. IŞİD, esasen Fransız, İngiliz ve Amerikan ürünü [bir terör örgütüdür]. Suriye ve Irak'ın sponsoru da Türkiye ve Körfez ülkeleridir" dedi.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Clare Daly'nin konuşması şu şekilde:

'Devlet destekli terör' kavramı, ABD hukukuna ait bir terimdir, AB hukukunda yeri yok. Ancak, Zelenski'nin danışmanı, Parlamento Dergisi'nde (AB politikalarını takip eden aylık dergi) bu yönde bir çağrıda bulundu ve biz bu noktada, görevimizi yeniden hatırlatıyoruz. Görevimiz, barışı tesis etmek için çalışmaktır. Aşırılık yanlıları, tüm köprüler yansın, barış olmasın istiyor. (Aşırılık yanlıları) Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı intihara meyilli kutsal haçlı seferinde, kalıcı bir mezbaha olmasını istiyor.

Şayet 'devlet destekli terör' sözünde ısrar ediyorsanız; Filistin'deki İsrail terörünün sponsoru Avrupa'dır. Yemen'deki Suudi Arabistan terörünün sponsoru da Batı. IŞİD, esasen Fransız, İngiliz ve Amerikan ürünü [bir terör örgütüdür]. Suriye ve Irak'ın sponsoru da Türkiye ve Körfez ülkeleridir. ABD, onlarca yıl Küba devrimi karşısında terörizmi destekledi. Nikaragua'da Kontralar, Guetamala'da ve El Salvardor'da ölüm mangaları. Vietnam, Laos ve Kamboçya'da yaşanan korku üstüne korkuyu, terör üstüne terörü hatırlayın.

Çaydanlığın siyah olarak adlandırılmasında yapıcı hiçbir şey yoktur. AB; Ukrayna ve Rus vatandaşlarının çıkarına olanı, yani savaşın sona ermesi için barışı savunmaya başlamalı.