36 yıl önce pazardan aldı: Gerçek fiyatı 475 katı

İngiltere’de bir kadın, 36 yıl önce bir pazardan yaklaşık 20 sterline aldığı broşun gerçek değerinin 9 bin 500 sterlin olduğu ortaya çıktı ve broş bu fiyata satıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:34
36 yıl önce pazardan aldı: Gerçek fiyatı 475 katı
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İngiltere'de bir kadın, 36 yıl önce yaklaşık 20 sterline aldığı broşu 9 bin 500 sterline sattı. 

Sanat tarihçisi Flora Steel, 1988'de Birleşik Krallık'taki (BK) bir antika pazarından aldığı broşun gerçek değerini çok sonradan anladığını söyledi.

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İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan Steel, broşun değerini BBC'nin 2011'de hazırladığı "Antiques Roadshow" adlı programı geçen yıl YouTube'dan izlediğinde fark ettiğini belirtti.

Sanatçı William Burges'ın 19. yüzyılda tasarladığı takıların tanıtıldığı bölümde elindeki broşu görünce şoke olduğunu anlatan Steel, "Bir anda 'Aman Tanrım, bu bendeki broş' dedim" ifadelerini kullandı.  

Programda broş, "19. yüzyılda Viktorya dönemi tasarımlarının kutsal kasesi olarak görülebilir" diye tanıtılmıştı. 

Bunun ardından Steel, birkaç yıl boyunca paltosuna taktığı ve daha sonra dolaba kaldırdığı broşu satmaya karar verdiğini söyledi. 

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kimliği açıklanmayan bir koleksiyoner, BK'de salı günü düzenlenen açık artırmada broşu 9 bin 500 sterline satın aldı.

13 yaşından beri gümüş mücevher biriktirdiğini söyleyen Steel, broş için "İlk gördüğüm anda inanılmaz tasarımı ve taşların müthiş kullanımı dikkatimi çekmişti" dedi. 


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