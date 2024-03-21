Arnavutluk Başbakanı Edi Rama soru soran gazeteciyi itti: 'Kadın düşmanı'
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Syri TV'nin kadın muhabiri Ambrozia Meta'yı yanağında ittirdi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yaptığı eylem için özür dilemeyi reddetti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kendisine soru soran bir gazeteci kadın kameralar önünde itti. Rama, olay sonrasında yaptığı açıklamada özür dilemeyi reddetti ve bunun 'saldırgan bir davranış olmadığını' savundu.
Rama'nın kendisini yanağından ittirdiğini söyleyen Syri TV muhabiri Ambrozia Meta, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Maalesef Başbakan Rama, artık gazetecilere karşı her zamanki küstahlığını fiziksel temasla gösteriyor. Hükümet başkanının kamuyu ilgilendiren konular sorulduğunda kendine hakim olamaması nedeniyle üzgünüm" dedi.
"KABUL EDİLEMEZ"
'SafeJournalists Network' isimli sivil toplum kuruluşu, Rama'nın eylemlerini 'kabul edilemez ve endişe verici' olarak nitelendirdi ve özür dilemesini istedi. Arnavutluk'un eski başbakanı Sali Berişa ise, Rama'yı 'kadın düşmanı' olarak nitelendirdi.
Sosyal medya paylaşımında, 'saldırgan bir harekette bulunmadığını' savunan Rama, "Bütün soruları da sabırla yanıtladım" dedi.
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