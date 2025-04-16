4 Rus gazeteciye “aşırılıkçılık” suçlaması: Hapis cezası aldılar

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:18

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:18

Moskova’nın Nagatinsky Bölge Mahkemesi, gazeteciler Antonina Favorskaya, Kostantin Gabov, Sergey Karelin ve Artyom Kriger’i, Rusya'da “aşırılıkçı örgüt” ilan edilen Navalny’nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle beş buçuk yıl hapse mahkûm etti.

Kararın ardından dört gazeteci de suçsuz olduklarını belirtti ve yalnızca gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezalandırıldıklarını vurguladı.

Hapis cezasına çarptırılan isimlerden ikisi, Favorskaya ve Kriger, siyasi protestoları belgeleyen bağımsız medya kuruluşu SotaVision’da çalışıyor. Gabov, Reuters gibi birçok uluslararası medya kuruluşuyla çalışmış bir yapımcı; Karelin ise Associated Press’e katkıda bulunan bir video gazetecisi.

Dört gazetecinin avukatları, mahkemede sunulan hiçbir delilin suçlamaları desteklemediğini ve kararın siyasi baskıyla verildiğini savundu.

Avukat Yelena Sheremetyeva, verilen cezanın “hukuka aykırı ve adaletsiz” olduğunu ifade etti.

"İŞİMİ YAPTIM PİŞMAN DEĞİLİM"

Gabov, kapanış savunmasında “Pişman değilim. Aksine, bağımsız gazetecilik yaptığım ve aileme, ülkeme olan sevgim nedeniyle cezalandırıldım” dedi.

Karelin ise yalnızca YouTube kanalı “Popular Politics” için sokak röportajları yaptığını ve kanalın “aşırılıkçı” ilan edilmediğini belirtti.

Kriger ise yaptığı açıklamada “Sadece dürüst bir gazeteci olduğum için cezalandırıldım. Ama umutsuzluğa kapılmayın, bu düzen sona erecek. Cezayı verenler yargılanacak” ifadelerini kullandı.

Navalny’nin eşi Yulia'nın basın sekreteri Kira Yarmysh, “Antonina, Artem, Sergei ve Konstantin gerçek gazetecilerdir. Derhal serbest bırakılmalılar” diyerek karara sert tepki gösterdi.