40 milyon sterlin çalmakla suçlanıyordu: FETÖ'cünün Kraliyet Locasına davet edildiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:41

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:41

York Düşesi Sarah Ferguson, FETÖ'den tutuklanan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’i dolandırmakla suçlanan FETÖ'cü Selman Türk'ü, York Dükü Prens Andrew'un Kraliyet Locasına davet ettiği ortaya çıktı.

İngiltere merkezli GBNews'de yer alan habere göre, Prens Andrew'ın eski eşi olan düşes, 1.4 milyon sterlin ödeme aldıkları FETÖ'cü Selman Türk'ü akşam yemeği ile "onurlandırmak" istediğini söylediği bir mektup gönderdi.

Nebahat Evyap İşbilen, rüşvet davasında Goldman Sachs bankacısı Selman Türk'ün kendisini 750 bin sterlin dolandırdığını iddia ederken İngiliz pasaportu alabilmesi için Prens Andrew ile eski eşi Ferguson’un Nebahat Evyap İşbilen ile gizlice anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

İşbilen ayrıca, Türk'ü "40 milyon sterlinin üzerinde para çalmakla" suçladı.

FETÖ'CÜYE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Selman Türk'ü ve eşini davet eden York Düşesi Ferguson, 2019 yılında Selman Türk'e gönderdiği mektupta "İnanılmaz derecede nazik ve destekleyici oldunuz. Desteğinizi ve ilginizi onurlandırmak istiyorum. Yardım etme nezaketini gösterirseniz, sizi ve Bayan Turk'ü Royal Lodge'da akşam yemeğine davet etmekten memnuniyet duyarım" ifadesinde bulundu

York Düşesi Ferguson, 1992 yılında ayrıldıktan sonra 1996 yılında resmen boşanmasına rağmen Prens Andrew ile birlikte Windsor Park'taki 30 odalı malikane Royal Lodge'da yaşıyor.

Mektup, Türk'ün ödeme ayrıntılarını gizelmesinin ardından mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulunmasıyla ortaya çıktı. Hapis cezasıyla karşı karşıya olan Türk ile Ferguson'un yazışmalarında Prens Andrew ve Ferguson'un kızları olan Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice'e para verdiği de yer aldı.

AÇIKLANAMAYAN TAKSİTLER

FETÖ'cü Selman Türk, İsbilen'in talimatları doğrultusunda ayarladığı ödemeleri, "York Dükü'ne kızının düğünü için bir hediye" ifadesiyle savundu.

Haberde yer alan mahkeme belgelerine göre, Prens Andrew'a 350 bin sterlin, Ferguson'a 225 bin sterlin ve Prenses Eugenie'e 25 bin sterlin tutarında açıklanamayan taksitler ödendi.

Mahkeme belgelerinde, Aralık 2019'da Prens Andrew'a, Londra'da bulunan ve Türkiye ile bağlantısı olan Alphabet şirketinden bir hafta boyunca 170 bin sterlin ödendiği ve bir başka faturada ise 212 bin 676 sterlin ödemenin yapıldığı görüldü.

Mahkeme yargıcı Sir Anthony Mann, ödemelerde "tuhaf" bir şeyler olduğu için özel anlaşmanın "ihtiyatla ele alınması" gerektiğini söyledi. İşbilen ile özel bir anlaşmaya vardıkları için Prens ve düşesin dava dışında tutulacakları aktarılırken yazılı kararda şu ifadeler yer aldı:

"Bir tür ilişki olduğuna şüphe yok. Çapraz sorgusunda Bay Türk, onları 20 ya da 30 kez ziyaret ettiğini iddia etmiştir. Bay Türk, Düşes ile bu e-postadan önce birçok kez görüştüğünden emindi ancak durum böyleyse Düşes'in neden kendisini bu şekilde tanıtma ihtiyacı hissettiğini açıklayamadı. 'Desteğin' niteliği benim önümde soruşturulmadı"