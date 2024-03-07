Mısır'dan 'dolar' hamlesi: IMF ile anlaştı

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Mısır parasının dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından IMF ile yeni bir kredi anlaşması imzalandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:10
Mısır'dan 'dolar' hamlesi: IMF ile anlaştı
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Mısır ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Aralık 2022'de imzalanan 3 milyar dolar tutarındaki önceki kredi anlaşması yerine, ekonomik reform programı kapsamında 8 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzalandı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, halihazırda Kahire'yi ziyaret eden IMF heyeti başkanı Ivanna Vladkova Hollar ile basın toplantısı düzenledi.

Hollar, Gazze savaşı nedeniyle art arda yaşanan ekonomik zorluklar ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş sonrası kredinin değerinin 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.

Medlubi de hükümetin, 5 aydan fazla süren görüşmelerin ardından IMF ile kredi anlaşması imzaladığını söyledi.

Mısır'ın döviz gelirleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş açtığı ekim ayından bu yana turizm sektöründeki gerilemeden ve Kızıldeniz'in güneyindeki Husi saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki gemilerin transit ücretlerinde yaşanan düşüşten olumsuz etkilenmişti.

Mısır Merkez Bankası, bugün, politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 27,25’e yükseltmişti.

Alınan karar sonrası Mısır para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı hızlanmıştı.


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