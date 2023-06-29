400 yıllık gelenek: Boğa penisleriyle birbirlerini kırbaçladılar
Günahlarından arınacaklarına inanan Nikaragualılar, boğa penisleriyle birbirlerini kırbaçladılar.
Latin Amerika ülkesi Nikaragua'da yıllardır devam eden geleneksel bir etkinlikte, katılımcılar kurutulmuş boğa penisleriyle birbirlerini kırbaçlama ritüeli gerçekleştirdi.
Mail Online'da yer alan habere göre, Nikaragua'nın güneyindeki San Juan de Orient'te, 400 yıllık "Çinegroların Dansı" ritüeli gerçekleştirildi.
Katılımcıların, kasabalarının koruyucusu Aziz Yuhanna anısına düzenledikleri ritüelde, birbirlerini kırbaçlayan kişiler bu gelenek sayesinde günahlarından arınacaklarına inandıkları öğrenildi.
1585 yılından beri yapıldığına inanılan ritüeldeki katılımcılar, kesilmiş boğa penisinden yapılan "chilillos" ile birbirlerine vuruyor.
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