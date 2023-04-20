Dünyanın en iyi 50 salatası arasında Türkiye’den 4 geleneksel salata listeye girdi!
Dünyanın her ülkesinden geleneksel tatları puanlayarak takipçilerine sunan TasteAtlas platformu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dünyanın en iyi 50 salatası saatler önce ortaya çıktı. Listede Türkiye’den 4 geleneksel salata yer aldı; Piyaz, Kısır, Patlıcan salatası ve Semizotu salatası.
Dünyanın her ülkesinden geleneksel tatları puanlayarak takipçilerine sunan TasteAtlas platformu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dünyanın en iyi 50 salatası saatler önce ortaya çıktı. Listede Türkiye’den 4 geleneksel salata yer aldı; Piyaz, Kısır, Patlıcan salatası ve Semizotu salatası.
Listeye göre ilk altıda komşumuz Yunanistan’ın Dakos salatası, Horiatiki salatası, Horta salatası, Patatoto salatası, Pantzaro salatası, Tono salatası yer alıyor. Türkiye’den geleneksel tatlarımız olan Piyaz listede 12. sırada yer bulurken, Kısır 22. sırada Patlıcan salatası 34. sırada ve Semizotu salatası ise 38. sırada bulunuyor. Bu listeye göre Türkiye’nin en çok beğenilen salatası Piyaz olarak dikkat çekiyor. Taste Atlas sitesinde salatalarımızın detaylarına bakıldığında Piyaz; Antalya’nın, Kısır; Mersin’in ve Semizotu salatası ve Patlıcan salatası Türkiye’nin geneline ait bir tat olarak tanımlanıyor.
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