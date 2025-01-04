450 gündür Gazze'de esir: Hamas İsrailli kadının videosunu yayımladı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 20:26

Güncelleme: 04.01.2025 - 20:26

Videoda yer alan 19 yaşındaki İsrailli esir Liri Albag, ailesine ve İsrail hükümetine hitaben, "450 gündür Gazze'de esirim ve hayatım durdu. Bugün yeni bir yılın başlangıcı ve bütün dünya kutluyor. Ancak karanlık bir yıla giriyoruz" ifadelerini kullandı.

"KABUSUN İÇİNDEYİZ"

Albag, "Dünya bile bizi unutmaya başladı ve çektiğimiz acıları umursamıyor. Annem, babam, Ronnie, Shay, Jay ve Nair, ailem ve arkadaşlarım. Sizi seviyor ve çok özlüyorum. Bir arkadaşım mevcut ordu operasyonları nedeniyle ağır yaralandı. Çok korkunç bir kabusun içindeyiz. Hayatta kalmamız ordunun geri çekilmesine bağlı" şeklinde konuştu.

"SAVUNMA BAKANI, BABAMI TANIRSINIZ..."

İsrail hükümetine, "Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?” sorusunu yönelten Albag, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanı, babamı tanırsınız, gözlerinin içine bakın ve ona kendisinin ve annemin kızlarına sarılmayacağını söyleyin. Onların yüzüne bakıp bunları söyleyin. Buna cesaret bulamayacaksın. Ölümü ve arkadaşımın başına gelenleri gözlerimle gördükten sonra anladım ki bizim canımız sizin için önemli değil. Anladım ki biz sizin oyuncağınızız. Askeri operasyonlarla bizi buradan canlı çıkarmanız mümkün değil, bunu biliyorsunuz."