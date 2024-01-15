450 yıl sonra ortaya çıktı: Toplu asker ölümlerinin gizemi

Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:29

Güncelleme: 15.01.2024 - 10:29

1581'deki Tottori Kalesi kuşatması sırasında açlık çeken askerler, kuşatmanın sona ermesiyle birlikte yemek yiyebilmiş ancak hemen sonrasında toplu şekilde hayatını kaybetmişti.

Bilimsel dergi American Journal of the Medical Sciences'ta bir makale yayımlayan araştırmacılar, tarihi bir olayı inceleyerek yetersiz beslenen kişilerin ani gıda yüklemesiyle nasıl ölebileceklerine dair bulguları ortaya çıkardı.

Kuşatmaya ilişkin incelenen belgeler, aynı zamanda Japonya'da tıbbi duruma ilişkin tutulan en erken kayıtlar olarak biliniyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmaya katılan isimlerden biri olan iç hastalıkları uzmanı Yasuhiro Kano, "Bu tarihi olay, savaşlarda ve doğal afetlerde aç kalan insanların yeniden beslenme sendromunun kurbanı olabileceklerine dair farkındalık yaratacak" ifadelerini kullandı.

Araştırmaya Kano'nun yanı sıra iç hastalıkları uzmanı Sayaka Aoyama ve Tottori Müzesi'nin küratörü Ryuichiro Yamamoto da katıldı.

Üç araştırmacı, 1581'de aç bırakma taktiğinin uygulandığı Tottori Kalesi kuşatmasını inceledi.

Ünlü Japon general Oda Nobunaga'ya (1534-1582) bağlı güçler, üç ay boyunca kaleyi kuşattı. Kale içinde açlıktan ölümler artmaya başlayınca, kaleyi savunan Kikkawa Tsuneie kalanların kurtulabilmesi için intihar etme yoluna gitti.

Kalenin düşmesinin ardından Nobunaga'ya bağlı güçler hayatta kalanlara yulaf lapası dağıttı. Ancak, Nobunaga'nın günlüğünden elde edilen detaylarda, aç kalan askerlerin yarısından fazlasının yemek yedikten kısa süre öldükleri bilgisi yer aldı.

Bir başka komutanın günlüğündeyse, fazla yulaf lapası yiyen askerlerin öldüğü, az miktarda ve yavaş yiyen askerlerdeyse bir problem görülmediği ifade edildi.

İki yıl boyunca tüm tarihi belgeleri toplayan araştırmacılar olayın muhtemelen yeniden beslenme sendromunun kayıtlı ilk vakalarından biri olduğunu tespit etti.

Kuşatma sonrası ölüm sayısının yüksekliğinden ötürü olay, Japon tıp dünyası tarafından sendromla bağlantılı görülüyordu ancak daha önce konuyla ilgili herhangi bir belge yayımlanmamıştı.

Yeniden beslenme sendromu, uzun süren açlık veya yetersiz beslenmenin ardından başlayan yeniden beslenme sonucunda, elektrolit ve metabolik bozuklukların eşlik ettiği, hayatı tehdit eden ciddi bir sendrom olarak görülüyor.

Sendrom son olarak, 6 Şubat depremlerinde uzun süre enkaz altında kalan kişilerin yeniden beslenmesiyle ilgili olarak da gündeme gelmişti.