47 milyon yıllık devasa fosil keşfedildi

Hindistan'da bir madende, "şimdiye kadar yaşayan en büyük yılanlardan" olduğu tahmin edilen yılana ait, yaklaşık 47 milyon yıllık omurlar keşfedildi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:51
47 milyon yıllık devasa fosil keşfedildi
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Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde, linyit kömürü madeninde bir yılana ait 27 omur bulundu.

Bilim insanları, omurların, Hint mitolojisindeki "yılan krala" atıfla "Vasuki indicus" adını verdikleri ve uzunluğunun 11 ila 15 metre olduğunu tahmin ettikleri yılan türüne ait olduğunu bildirdi.

Sıcaklıkların daha yüksek olduğu ve yaklaşık 47 milyon yıl önce Hindistan'da yaşadığı değerlendirilen yılanın, büyük bir pitona benzediğini ve zehirli olmadığını aktaran araştırmacılar, "Vasuki indicus"un ağırlığının 1 tona ulaşabildiğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Araştırmacılar, yılanın tahmini boyutunu belirlemek için 2005'te keşfedilen "Vasuki indicus"a ait omur kalıntılarını, yaşayan yılan iskeletleriyle karşılaştırdıklarını aktardı.

Araştırmacılardan Debajit Datta, boyutu göz önüne alındığında "Vasuki indicus"un yavaş harekete eden, avını pusuya düşürerek ele geçiren bir avcı olduğunu ifade etti.

Datta, devasa yılan fosilinin etrafında bulunan yayın balığı, kaplumbağa, timsah ve ilkel balina kalıntılarının, "Vasuki indicus"un bataklık bölgelerde yaşadığını ve bu hayvanları avlamış olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Asya'nın ağsı pitonu, 10 metrelik uzunluğuyla "bugün yaşayan en büyük yılan" olarak biliniyor.


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