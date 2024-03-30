Hindistan Başbakanı, Microsoft'un kurucusuyla yapay zekayı görüştü

Yayınlanma: 30.03.2024 - 07:03

Güncelleme: 30.03.2024 - 07:03

The Times of India gazetesinin haberine göre, Modi, Gates'i Hindistan başbakanlık konutunda kabul etti.

İkili görüşmede, 2023'te Hindistan'ın G20 Dönem Başkanlığının öncelikli konu başlıklarından olan yapay zeka konusunu ele aldı.

2023'te düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ve bazı etkinliklerin yapay zeka aracılığıyla çok sayıda dile çevrildiğini hatırlatan Modi, teknolojinin toplum ve kamu yönetiminin çeşitli alanlarına entegrasyonunun önemine değindi.

'YAPAY ZEKAYI EĞİTİMSİZ BİRİ YANLIŞ KULLANABİLİR'

Modi, yapay zeka temelli teknolojiyle üretilen "deepfake" içeriklerin tehlikelerine değinerek "Yapay zeka, eğitimsiz birine verildiğinde yanlış kullanılabilir. Yapay zekayla üretilen tüm içeriklerin izi sürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle kimse yanlış yönlendirilmez." ifadesini kullandı.

Gates, "Yapay zekanın erken zamanlarındayız. Zorlanacağını düşündüğünüz bir görevi tamamlayacak ve kolay olanda tökezleyecektir. Yapay zeka büyük bir fırsat fakat beraberinde bazı zorlukları da getiriyor." diye konuştu.