İnsanlık tarihini değiştirecek keşif! Hindistan'da su altı 'şehri' bulundu

Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:19

Güncelleme: 11.04.2024 - 13:19

Hindistan kıyılarında 8 kilometre uzunluğa sahip 3 kilometre genişliği olan, bir su altı şehri keşfedildi. Khambhat Körfezi'nde bulunan bu şehrin insanlık tarihini yeniden başlatacak önemde olduğu iddia ediliyor...

İNSANLIK TARİHİNİ YENİDEN YAZABİLİR

Ulusal Okyanus Teknolojisi Enstitüsü (NIOT) tarafından Aralık 2000'de gerçekleştirilen keşfin en heyecan verici kısmı, bildiğimiz şekliyle insanlık tarihini yeniden yazabilecek olması olarak görünüyor. Dönüm noktası niteliğindeki bulgunun üzerinden yirmi yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen uzmanlar, Khambhat Körfezi Kültür Kompleksi (GKCC) olarak bilinen arkeolojik alanın yaşı ve önemi konusunda hâlâ anlaşmazlık içinde.

Şehir benzeri yapılar, bölgede rutin kirlilik araştırmaları yapan NIOT tarafından tesadüfen ortaya çıkarıldı. Ekip, sonar teknolojisini kullanarak deniz tabanının derinliklerinde devasa geometrik yapılar tespit etti.

MEZOPOTAMYA'DAN BİLE ESKİ

Bölgeden çıkarılan kalıntılar arasında çanak çömlek, boncuklar, heykeller, duvar bölümleri ve insan kemikleri ve dişleri yer alıyordu ve karbon testiyle bunların yaklaşık 9.500 yaşında olduğu tespit ediliyordu. Keşfi 19 Mayıs 2001'de açıklayan Hindistan'ın dönemin bilim ve teknoloji bakanı Murli Manohar Joshi, kalıntıların eski bir uygarlığa ait olduğunu söyledi. Bu şehrin, Mezopotamya ve eski Mısır ile birlikte Hindistan yarımadasının şimdiye kadar bilinen en eski kentsel kültürü ve dünyanın en eski üç uygarlığından biri olan Bronz Çağı İndus Vadisi uygarlığından bile daha eski olabileceğini söyledi.