5 bin 300 yıllık uygarlığın gizemini çözene 1 milyar dolar ödül

Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:59

Güncelleme: 30.01.2025 - 13:59

Araştırmacılar, uzun zamandır 5 bin 300 ila 3 bin 300 yıl önce var olan İndus Vadisi Uygarlığı'na ait antik bir yazıyı çözmeye çalışıyorlar.

Güney Asya'nın kuzeybatı kesimlerinde M.Ö. 2600 ile M.Ö. 1900 yılları arasında varlığını sürdüren uygarlık, günümüz Pakistan, kuzeybatı Hindistan ve kuzeydoğu Afganistan'ının büyük bölümünü kapsıyordu.

İndus Vadisi Uygarlığı'ndan insanların işaret ve sembollerden oluşan eski bir yazı, bilim insanlarına dünyanın en eski kentsel toplumlarından biri hakkında önemli bir fikir verebilir, ancak kimse resmi olarak bunu çözemedi.

Bilgisayar bilimcisi Rajesh PN Rao'ya göre, çoğunlukla Hindistan'dan ya da Hindistan doğumlu olan ve kendini şifre çözücü ilan eden kişilerden yazıyı çözdüklerine dair çok sayıda e-posta alıyor.

“Çözdüklerini ve 'davanın kapandığını' iddia ediyorlar” diyen PN Rao, ancak bu cevapların senaryo hakkındaki temel gerçekleri göz ardı ettiğini söylüyor.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başbakanı MK Stalin, şifreyi çözme çabalarını desteklemek amacıyla, antik şifreyi çözenlere 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

MK Stalin, “Yazıyı arkeoloji uzmanlarını tatmin edecek şekilde çözen kişi ya da kuruluşlara 1 milyon dolar nakit ödül verileceğini duyuruyorum” diye konuştu.

İNDUS VADİSİ UYGARLIĞI

Yeni bir çalışma, yazıdaki semboller ile eski Tamil çanak çömleklerinde bulunanlar arasında önemli benzerlikler olduğunu öne sürdükten sonra geldi. Harappan olarak da bilinen İndus Vadisi Uygarlığı, bölgede keşfedilen yaklaşık 2 bin yerleşim yeri ile duvarlı ve tuğlalı şehirlerde yaşayan çiftçiler ve tüccarlardan oluşuyordu.

Kalıntıları 1920'lerde İngiliz ve Hintli arkeologlar tarafından keşfedildiğinde geride hiçbir kıtlık ya da savaş izi bırakmayan uygarlığın neden ve nasıl hızla çöktüğü bilinmemektedir. Ancak dil, inançlar ve uygarlığın nasıl yapılandırıldığı gibi diğer önemli sırların hepsinin işaret ve sembollerin yazısının ardında saklı olduğu düşünülmektedir.

Çömlekler, tabletler ve taş mühürler gibi çeşitli nesneler üzerinde bulunan yaklaşık 4 bin yazı bulunmaktadır. Her bir yazıda ortalama beş işaret ya da sembol bulunuyor ve uzun metinler yok.

Yazıyı taşıyan kare mühürlerin çoğunda yazı mührün üst kısmında yer alır ve ortada bir hayvan motifi, genellikle tek boynuzlu at, yanında da bir nesne bulunuyor.

Araştırmacılar taş mühürlerde ya da diğer nesnelerde bulunan işaretlerin hiçbirine yanıt bulamadı. Bazıları bunun erken Brahmi yazıları, Dravidya ve Hint-Aryan dilleri veya dini, ruhani veya büyülü bir anlam veya yazıt içeren erken Hindu kutsal yazılarıyla bağlantılı olabileceğine inanıyor.

DİNİ YA DA RUHANİ BİR ŞEYE İŞARET ETMİYOR

Bazıları ise senaryonun siyasi ya da dini sembollerden oluştuğunu düşünüyor.

Bilgisayar bilimcisi Rao, senaryoyu çözmeye çalışan teorilerin bir çoğunun, senaryonun nerede bulunduğunu göz ardı ettiğini belirtiyor.

İşaret ve sembollerden oluşan desenin, öncelikle ticarette kullanılan taş mühürler üzerinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle Rao, bunların dini ya da ruhani bir şeye işaret ettiğine inanmıyor.

Sembollerin çözülebilecek başka bir dile çevirisini gösteren hiçbir eser bulunamadı.