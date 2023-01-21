5 mahkum hapishaneden firar edince eyalet alarma geçti

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:11

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:11

ABD'nin Missouri eyaletinde aralarında üç cinsel istismar suçlusunun da bulunduğu beş mahkumun hapishaneden kaçtığı bildirildi.

Francois İlçesi Şerif Departmanı yaptığı açıklamada Lujuan Tucker, Kelly McSean, Aaron Sebastian, Dakota Pace ve Michael Wilkins adındaki mahkumların zorla "güvenli bir hücreye" girdiklerini söyledi.

NBC News'in haberine göre, mahkumlar hapishanenin havalandırma deliklerinden ve tesisat borularından sürünerek çatıya çıkarak kaçtılar.

ARABA ÇALARKEN KAMERALARA YAKALANDILAR

Yetkililere göre, firar eden mahkumlar Farmington Endüstri Parkı'ndaki Centene Merkezi'nin otoparkından bir araba çalarken güvenlik kamerasına yakalandılar.

Şerif departmanı, mahkumların hapishane tarafından verilen turuncu tulumlarını çıkardıklarını ve basketbol şortu ve beyaz tişört giydiklerini söyledi.

Şerif departmanı, "tehlikeli" ve "kaçma riski" olarak tanımlanan şüphelilerin izini sürmek için Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi ve Marshals Servisi'nden yardım istedi.

BAŞLARINA 20 BİN DOLAR ÖDÜL KONULDU

ABD Marshals Service, beş firarinin yakalanmasını sağlayacak bilgi için 20 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Hapisteki beş şüpheli ağır suçlardan dolayı tutuklu bulunuyordu. Mahkumlardan üçü Tucker, Sebastian ve McSean cinsel istismar suçlarından ceza almıştı.

McSean, Sebastian ve Tucker'ın yakalanması için başlarına 5 bin dolar, Pace ve Wilkins'in ise 2 bin 500 dolar ödül konuldu.