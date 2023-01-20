Camide abdest alırken 9 bin doları çalındı
Fatih'te camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar parası çalındı. Paraları çalan Mustafa A. (59) polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Fatih'te montunun cebindeki 9 bin doları çalınan Tacikistan uyruklu B.B., 16 Ocak Pazartesi günü polise başvurdu.
B.B.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İncelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri bulundu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan 20 kaydı bulunan Mustafa A. olduğunu tespit etti.
Mustafa A. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinde 14 bin 420 Lira, 200 Dolar ve 100 Euro bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa A. adliyeye sevk edildi.
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