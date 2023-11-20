5 yaşındaki ikiz kardeşini bıçakladı: Suçlanmayacak

İkiz kardeşini ölümcül bir şekilde bıçaklayan beş yaşındaki çocuk, herhangi bir suçla itham edilmeyecek.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:43
5 yaşındaki ikiz kardeşini bıçakladı: Suçlanmayacak
Abone Ol google-news

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ikiz kardeş cinayeti yaşandı. Aralarında kavga eden kardeşlerden biri, mutfak bıçağını eline aldı ve ikiz kardeşini defalarca bıçakladı. Ölümcül bıçak darbeleri alan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaliforniya eyalet ceza kanuna göre, kardeşini ölümcül şekilde bıçaklayan 5 yaşındaki çocuk, "yaptığı eylemin yanlış olduğunu bilmediği" gerekçesiyle herhangi bir suçla itham edilmeyecek. 

Şerifin ofisi, yaşanan cinayet vakasına ilişkin "Bu iki küçük çocuğun ailesi için çok üzgünüz ve onların acısını paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Şerifin ofisi, yetkililerin cinayetle ilgili suç duyurusunda bulunmayı planlamadıklarını da sözlerine ekledi.

"Kaliforniya yasalarına göre bir çocuğa suç isnat edebilmek için yaş, suç işleme niyeti ve yanlışlık bilgisi gibi faktörler gereklidir" ifadesinde bulunan şerifin ofisi ayrıca, "Mevcut soruşturmaya göre, başka herhangi bir tarafın ihmali ya da suç teşkil eden bir eylemi olduğuna dair bir belirti de bulunmamaktadır" dedi.


ABD İkiz kardeş Cinayet

İlgili Haberler

Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti

Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü aktör Joss Ackland hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü aktör Joss Ackland hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler