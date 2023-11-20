5 yaşındaki ikiz kardeşini bıçakladı: Suçlanmayacak

Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:44

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ikiz kardeş cinayeti yaşandı. Aralarında kavga eden kardeşlerden biri, mutfak bıçağını eline aldı ve ikiz kardeşini defalarca bıçakladı. Ölümcül bıçak darbeleri alan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaliforniya eyalet ceza kanuna göre, kardeşini ölümcül şekilde bıçaklayan 5 yaşındaki çocuk, "yaptığı eylemin yanlış olduğunu bilmediği" gerekçesiyle herhangi bir suçla itham edilmeyecek.

Şerifin ofisi, yaşanan cinayet vakasına ilişkin "Bu iki küçük çocuğun ailesi için çok üzgünüz ve onların acısını paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Şerifin ofisi, yetkililerin cinayetle ilgili suç duyurusunda bulunmayı planlamadıklarını da sözlerine ekledi.

"Kaliforniya yasalarına göre bir çocuğa suç isnat edebilmek için yaş, suç işleme niyeti ve yanlışlık bilgisi gibi faktörler gereklidir" ifadesinde bulunan şerifin ofisi ayrıca, "Mevcut soruşturmaya göre, başka herhangi bir tarafın ihmali ya da suç teşkil eden bir eylemi olduğuna dair bir belirti de bulunmamaktadır" dedi.