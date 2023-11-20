Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti

Sinemaya, 1960'ta "Yanık Ömer" filmiyle adım atan usta yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu yaşamını yitirdi. Acı haberi kızı Ayşegül Uçanoğlu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:02
Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti
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"Gurbetçiler", "Kara Öfke", "İyi Aile Robotu", "Sığıntı" ve "Kralların Öfkesi" adlı yapımların da aralarında bulunduğu, çok sayıda esere imza atan usta yönetmen ve senarist Salahattin Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının kızı Ayşegül Uçanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, Yücel Uçanoğlu'nun Beşiktaş Sinanpaşa Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

160'IN ÜZERİNDE YAPIMDA YÖNETMEN KOLTUĞUNDAYDI

Usta yönetmen sinemaya, 1960'ta "Yanık Ömer" filmiyle adım attı.

Uçanoğlu, 1960-2005 yıllarında 160'ın üzerinde yapımda yönetmen, 136 yapımda senarist olarak yer aldı.

Dört filmin yapımcılığını da üstlenen Uçanoğlu, 1966'da ünlü sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlendi. Çiftin Ayşegül ve Ahmet ismini verdikleri iki çocukları oldu.


Yücel Uçanoğlu

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