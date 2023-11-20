Dünyaca ünlü aktör Joss Ackland hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Joss Ackland, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:23
Dünyaca ünlü aktör Joss Ackland hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

"Cehennem Silahı" ve "Cehennem Silahı 2" filmlerinin yanı sıra "Beyaz Yaramazlık" ve "Kızıl Ekim" filmlerinde rol alan İngiliz aktör Joss Ackland, 95 yaşında hayatını kaybetti. 

100'den  fazla film ve dizide rol alan aktörün ailesinden yapılan açıklamada, "ailesi yanı başındayken huzur içinde" öldüğü belirtildi. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1928 yılında doğan aktör hakkında ailesi, "Kendine özgü sesi ve hükmedici varlığıyla Ackland, rolüne benzersiz bir yoğunluk ve ciddiyet getirdi. İngiltere'nin en yetenekli ve sevilen aktörlerinden biri olarak hatırlanacaktır" ifadesinde bulundu.

2001 yılında BBC'ye röportaj veren Ackland, işkolik olduğu için bazı "berbat filmlerde" oynadığını söylemişti.


Aktör öldü hayatını kaybetti joss ackland

İlgili Haberler

Görüntüleri ortaya çıktı: Turist teknesi içindeki yolcularla birlikte battı

Görüntüleri ortaya çıktı: Turist teknesi içindeki yolcularla birlikte battı
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın eşi hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın eşi hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenmişti: 103 yaşında hayatını kaybetti

Koronavirüsü yenmişti: 103 yaşında hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler