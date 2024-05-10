50 milyar dolarlık 'çılgın kanal' projesi iptal edildi

Nikaragua, Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nu bağlaması öngörülen Çin destekli kanal projesini iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 14:22
50 milyar dolarlık 'çılgın kanal' projesi iptal edildi
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Nikaragua Ulusal Meclisi'nde dün yapılan oturumda, Hong Kong merkezli HK Nikaragua Kanal Geliştirme Yatırımı adlı firmanın sahibi Çinli iş insanı Wang Jing'e verilen izinler iptal edildi. 

50 milyar dolarlık proje kapsamında Nikaragua'yı boydan boya kat eden bir kanal açılması ve okyanuslararası ticaretin bu hat üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, firma sahibi Wang'a proje izni 2013'te verilmişti. İlk etapta iznin 50 yıl daha uzatılabileceği belirtilmişti. 2014'te kanalın inşası için temel atma töreni düzenlenmiş fakat projede herhangi bir ilerleme kaydedilmemişti.

İzinlerin iptaline yönelik teklifin Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega tarafından meclise sunulduğu aktarıldı. Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Raquel Dixon, "sürekli değişen ulusal ve uluslararası ortamı göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldıklarını" belirtti.

278 kilometre uzunluğundaki kanal, özellikle ülkenin temel temiz su kaynaklarından Nikaragua Gölü'ne zarar verebileceği endişesiyle çevrecilerden ve bilim insanlarından tepki toplamıştı. 

Aktivistler, gölü ortadan ikiye bölen kanal rotasının, aralarında çiftçilerin ve yerel halktan grupların yer aldığı yaklaşık 120 bin kişinin topraklarını kaybetmesine yol açacağını da savunmuştu. 

2014'te binlerce kişi, Ortega yönetiminin hukuksuz şekilde topraklara el koyduğunu savunarak geniş çaplı protestolar düzenlemişti. Projenin başındaki Çinli iş insanı Wang, kanal rotası üzerinde arazisi bulunan herkese toprakları karşılığında gerekli ödemelerin yapılacağını vaat etmişti. 

Ortega yönetimi protestolara sert karşılık vermiş, çiftçi eylemlerini örgütleyen üç kişi hakkında "darbe girişimi" suçundan toplamda 585 yıl hapis cezası verilmişti.


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