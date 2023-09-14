Nikaragua'dan, Şili ve Kolombiya'ya tepki: Korkaklık, onları Amerikan ajanı yapıyor

Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:22

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:22

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, yaptığı açıklamada, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisine yönelik suçlamalarına cevap verdi.

Boric ve Petro'nun kendisini "insan haklarını ihlal etmek ve muhalefeti baskılamakla" suçladığını hatırlatan Ortega, "Tarih boyunca sözünden dönmeyenler var. Bazıları da koşullar değiştiğinde korkaklıklarından dolayı geri adım atıyor. Korkaklık, onları Amerikan ajanı yapıyor ve ihanete sürüklüyor" dedi.

Ortega, "hain" olarak nitelendirdiği Petro'yu Kolombiya'daki ABD üslerini kapatmaya çağırarak, mevkidaşının eskiden "emperyalizm karşıtı olduğunu söylediğini" belirtti.

Ortega, Şili Devlet Başkanı Boric hakkında da Şili'de 1973'te darbeyle iktidara gelen diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma yasalara bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Boric'in "solun desteğiyle iktidara geldiğini, daha sonra siyasi tabanını terk ettiğini" öne süren Ortega, "Bu suçları örtbas edemezsin, sen Pinochet'nin kuklasısın Boric" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ortega'nın evine el koyması için polis gönderdiğini yazan sürgündeki Nikaragualı şair Gioconda Belli ile dayanışma içinde olduğunu söylemişti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de Nikaragua hükümetini "insan hakları ihlalleri ve 2018'deki protestoların bastırılmasının yanı sıra muhalefet liderleri ve aktivistlerin sürgüne gönderilmesinden" sorumlu tutmuştu.