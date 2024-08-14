50 milyon TL değerinde 'tavuk kanadı' çalan kadın hapse atıldı

Vera Liddell, pandemi sırasında öğrencilere gönderilmesi gereken 11 bin kasa tavuk kanadını çalarak büyük bir hırsızlık gerçekleştirdi. Yolsuzluk, rutin bir denetimle ortaya çıktı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:07
50 milyon TL değerinde 'tavuk kanadı' çalan kadın hapse atıldı
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ABD'nin Chicago yakınlarında bir okulda çalışan Vera Liddell, 1,5 milyon dolar değerinde tavuk kanadı çaldığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, Liddell'in Covid-19 pandemisinin zirvesinde, öğrenciler için ayrılan tavuk kanatlarını çalarak bir yıl süren bir hırsızlık gerçekleştirdiğini açıkladı.

Liddell, bu hırsızlık planına temmuz 2020'de başladı ve Chicago yakınlarındaki okulunda yapılan rutin bir denetim sırasında, gıda maliyetlerinin bütçeyi 300 bin dolar aşmasıyla yakalandı.

Öğrencilerin, Liddell'in çaldığı 11 bin kasa tavuk kanadından tek bir parça bile görmediği kaydedildi. Pandemi nedeniyle okullar kapalı olmasına rağmen, uzaktan eğitim gören öğrencilere yemek paketleri gönderiliyordu.

On yıl boyunca okulun gıda hizmetlerinden sorumlu olan Liddell, hırsızlık ve suç örgütü işletmekle suçlandı.

Suçunu kabul eden Liddell, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


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