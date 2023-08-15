50 yıl sonra ilk kez cinayet işlendi: Bir Türk gözaltına alındı
İtalya'nın Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabasında son 50 yıldır ilk kez bir cinayet işlendi. 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesinde ölü bulundu. Ömer Çim cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.
İtalya'nın Trentino-Alto Adige/Südtirol bölgesine bağlı Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabasında yaşayan 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, pazar günü eve gelmediği için kayıp olduğu bildirildi.
Polis, annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Celine'i aramak üzere Celine'in eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesine gitti. Çim kapıyı açmayınca zorla içeri giren polisler, genç kadının vahşice öldürüldüğünü gördü. Aslen Türk olan 28 yaşındaki Ömer Çim, cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandı.
İtalya'nın kamu yayıncısı Rai'de yer alan habere göre, 50 yıl sonra ilk kez cinayetin işlendiği kasabadaki olayın baş şüphelisi Çim, kaçmaya çalışırken Avusturya sınırı yakınlarında yakalandı.
Celine'in ayrıca, eski erkek arkadaşı Çim hakkında saldırı ve ağır tehdit şikayeti ile suç duyusunda bulunduğu öğrenildi.
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