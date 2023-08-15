Kürtaj olmasına izin vermediler: 13 yaşındaki çocuk doğum yaptı!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:20

ABD'nin Mississippi eyaletinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, bir adam tarafından cinsel saldırıya uğradıktan ve hamile bırakıldıktan sonra kürtaj olamayınca doğum yaptı.

Ashley takma adını kullanan kızın annesi Regina, Ashley'nin hamile olduğunu öğrendikten sonra polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Kızına yönelik cinsel saldırıyı anlatan Regina, "Ashley dışarıda TikTok çekerken, amcası ve kardeşi içerideyken bir adam ön bahçelerine gelmiş ve ona saldırmış. Ashley adamın kim olduğunu bilmiyor ve kimsenin saldırıya tanık olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Regina, kızı için kürtaj yaptırmak istediğini, ancak kendisine en yakın kürtaj merkezinin evlerinden dokuz saatten fazla uzaklıkta olan Chicago'da olduğunu kaydetti.

Regina, "seyahat, işten izin alma ve kızına kürtaj yaptırma masraflarına" dikkat çekerek ve Chicago'da kürtaj yaptırmanın çok pahalı olduğunu belirterek, "Bütün bunları karşılayacak param yok" dedi.

39 haftalık hamileliğin ardından Ashley, "Peanut" adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve doğumun "acı verici" olduğunu belirtti.

Ocak ayında New York Times, Mississippi'nin kürtaj yasağının yürürlüğe girmesinden bu yana iki istisna yaptığını bildirdi. Eyalet, yasal kürtaja hak kazanmak için cinsel saldırıların kolluk kuvvetlerine bildirilmesini şart koşuyor.

Cinsel saldırı karşıtı bir sivil toplum kuruluşu olan Tecavüz, İstismar ve Ensest Ulusal Ağı'na göre, ABD'deki her üç cinsel saldırı vakasından ikisi polise bildirilmiyor.