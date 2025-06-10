'51. Bölge'nin sırrı çözüldü: UFO efsanesi yalan çıktı

Nevada çölünde yer alan ve uzun süredir gizemli yapısıyla dikkat çeken 51. Bölge (Area 51), onlarca yıldır “uzaylılar, düşen UFO’lar ve dünya dışı teknolojiler” söylentilerine sahne oluyor.

Ancak bu efsanelerin arkasında ABD yönetiminin bilinçli bir dezenformasyon stratejisi olduğu ortaya çıktı.

1980’lerde ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir albayın, Area 51 yakınlarındaki bir bara giderek sahte uçan daire fotoğraflarını işletmeciye verdiği ve böylece söylentileri kasten körüklediği belirlendi.

Emekli albay, daha sonra Pentagon soruşturmacılarına verdiği ifadede, bu görevin asıl amacının o dönemde test edilen F-117 Nighthawk gizli savaş uçağını kamufle etmek olduğunu itiraf etti.

“UZAYLI MASALI” SOVYETLER'E KALKAN OLDU

Pentagon yetkilileri, ABD’nin Soğuk Savaş sırasında geliştirdiği bu yeni nesil teknolojileri Sovyet casusluk faaliyetlerinden korumak için, uzaylı hikâyelerini bir tür “korkuluk” olarak kullandı.

Habere göre, halkın ilgisi gerçek silah projeleri yerine uzaylılara yönlendirildi.

Wall Street Journal’a göre bu yalnızca tekil bir olay değildi. ABD savunma kurumları, hassas projeleri saklamak için çeşitli dönemlerde UFO söylentilerine sarıldı.

2022 yılında kurulan ve “Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi” (AARO) olarak adlandırılan birimin başına getirilen Sean Kirkpatrick, onlarca yıllık askeri “tanımlanamayan hava olayı” raporlarını inceledi.

Kirkpatrick’in bulguları, bazı UFO söylentilerinin doğrudan Pentagon kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

“YANKEE BLUE”: BİR ŞAKA, ONLARCA YILLIK KOMPLOYA DÖNÜŞTÜ

Kirkpatrick’in incelediği çarpıcı örneklerden biri de “Yankee Blue” adlı sözde birime dair uygulamaydı.

Hava Kuvvetleri’ne yeni katılan personele, uzaylı araçlarının incelendiği bu hayali birim hakkında gizli bir brifing veriliyor ve içerikten asla söz etmemeleri emrediliyordu.

Ancak birçok personel bunun yalnızca bir şaka olduğunu asla öğrenmedi. Bu uygulama, 2023’te Pentagon tarafından yasaklanana kadar sürdü. Söylentiler ise çoktan sivil alana sızmıştı.

Kirkpatrick'in araştırması, yıllardır tartışma konusu olan 1967 tarihli nükleer füze vakasını da yeniden ele aldı. Olayda, eski Hava Kuvvetleri kaptanı Robert Salas, Montana’daki bir üste görevliyken bir UFO’nun 10 nükleer füzeyi devre dışı bıraktığını öne sürmüş ve susması emredilmişti.

Ancak AARO'nun incelemesine göre bu olayın büyük ihtimalle, nükleer saldırılara karşı dayanıklılığı test eden başarısız bir elektromanyetik darbe (EMP) denemesi olduğu ortaya çıktı. Test hakkında Salas ve diğer personelin bilgilendirilmemiş olması, olayı daha gizemli hale getirmişti.