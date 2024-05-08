'6 anlaşma imzalandı...' Kuveyt'ten Türkiye'ye 7 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:59

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:59

Göreve geldiği Aralık ayından bu yana, Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şeyh Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı.

İki lider arasındaki görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kuveyt Emiri, diplomasi, savunma ve ticaret alanları da dahil olmak üzere altı işbirliği anlaşmasının imza törenine katıldı.

Anlaşmalar arasında iki hükümet arasında savunma tedarikine ilişkin protokol ve iki ülke arasında stratejik diyalog kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı da yer alıyor.

Kuveyt devlet haber ajansı KUNA'ya konuşan, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, ziyaretin "bölgenin çalkantılı bir döneminde" gerçekleştiğini ve iki liderin, ikili ilişkilerin yanı sıra "İsrail-Hamas savaşı ve diğer bölgesel gelişmeleri" de ele aldıklarını söyledi.

TİCARET HACMİ

Öte yandan, Türkiye'nin petrol zengini ülkeye ihracatı geçen yıl 583 milyon doları aştı. Resmi verilere göre, iki ülke 2023 yılında 688 milyon dolar olan ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kuveyt son olarak 2023 yılında, Bayraktar insansız hava araçlarının üreticisi Baykar ile TB2 silahlı insansız hava aracı satın almak için 367 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Caber el-Sabah'ın 2017'de İstanbul'a yaptığı ziyaretten bu yana gerçekleşen bu ilk üst düzey ziyaret aynı zamanda Türkiye ile Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümüne rastladı.