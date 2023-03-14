6 ay saklanan Rus askeri tutuklandı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:00

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ederken, yaklaşık altı aydır terk edilmiş binalarda saklandığı bildirilen bir Rus askeri Ukrayna polisi tarafından tutuklandı.

The Guardian'ın haberine göre, Kupiansk-Vuzlovyi bölgesindeki köylerde devriye gezen bölge polisi, 27. Rus Ayrı Muhafızlar Motorlu Tüfek Tugayı'nda görevli 42 yaşındaki askeri gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Üzerinin aranmasının ardından Moskova bölgesinden olan şahsın Rusya Federasyonu 27. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nın bir askeri olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişi Kupiansk bölgesinin Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kurtarılmasından bu yana saklandığını iddia etti" denildi.

Sivil giyimli halde gözaltına alınan rus askerinin, altı ay boyunca nasıl saklanmayı başardığı bilinmiyor.

Harkov'un Ukrayna güçlerine geçmesinin ardından Ukrayna güçleri, geride kalan ya da sabotaj planlayan Rus askerleri için kapı kapı dolaşarak büyük bir arama operasyonu yürütüyor.