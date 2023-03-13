SIPRI: Küresel silah ihracatı ABD ve Rusya'nın hakimiyetinde

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:57

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:57

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018-2022 yılları arasını baz alarak küresel silah ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

SIPRI verilerine göre, Rusya'nın silah ihracatı önceki beş yıla kıyasla yüzde 31 oranında azaldı.

SIPRI, küresel silah ihracatının uzun süredir ABD ve Rusya'nın hakimiyetinde olduğunu, ancak ikisi arasındaki farkın önemli ölçüde açıldığını duyurdu.

Rapora göre, ABD'nin silah satışları 2013-2017 ve 2018-2022 yılları arasında yüzde 14 oranında artarak, ABD 2018-2022 yılları arasında küresel silah ihracatının yüzde 40'ını oluşturdu. Aynı dönemde Rusya'nın silah ihracatı yüzde 31 oranında azalırken, küresel silah ihracatındaki payı yüzde 22'den yüzde 16'ya düştü. Fransa'nın ise oranı yüzde 7,1'den yüzde 11'e yükseldi.

"UKRAYNA, DÜNYA'NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ SİLAH İTHALATÇISI"

Geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın, "dünyanın en büyük üçüncü silah ithalatçısı" olduğu belirtilen raporda, 1991-2021 yılları arasında çok az sayıda büyük silah ithal ettiği, ABD ve birçok Avrupa ülkesinin askeri yardımları sonucunda 2022 yılında Katar ve Hindistan'ın ardından en büyük üçüncü, 2018-2022 yılları arasında ise en büyük 14. büyük silah ithalatçısı olduğu kaydedildi. SIPRI, Ukrayna'nın beş yıllık dönemde küresel silah ithalatındaki payının yüzde 2 olduğunu belirtti.

SIPRI Silah İhracatı Programı Kıdemli Araştırmacısı Pieter Wezeman, "Savaş uçakları ve uzun menzilli füzelerin tedarikinin Ukrayna'daki savaşı daha da tırmandırabileceğine dair endişeler nedeniyle NATO ülkeleri 2022 yılında Ukrayna'nın bu taleplerini reddetti. Aynı zamanda, özellikle Orta Doğu ve Güney Asya'da çatışmalara dahil olan diğer devletlere de bu tür silahlar tedarik ettiler" dedi.