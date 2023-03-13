Eski ABD istihbarat görevlisi Ritter: ABD, Gürcistan'da Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açmak istiyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:38

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:25

Eski ABD Deniz Piyadeleri istihbarat subayı Scott Ritter, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 7 Mart'tan bu yana devam eden "yabancı ajan yasa tasarısı" karşıtı protesto gösterilerini yorumladı.

Scott Ritter, "U.S. Tour of Duty" adlı YouTube kanalına verdiği röportajda, ABD'nin Gürcistan'da Rusya'ya karşı "ikinci bir cephe" açmak istediğini öne sürdü.

Ritter, Washington'un USAID aracılığıyla her yıl sağlanan 40 milyon dolarlık yardımı Gürcistan'da "yumuşak bir darbe" düzenlemek ve Rusya'ya karşı "ikinci bir cephe" oluşturmak da dahil olmak üzere "Gürcülerin değil, Amerika'nın amaç ve hedeflerine uygun bir hükümeti iktidara getirmek için kullanmayı" planladığını iddia etti.

"BEYAZ SARAY, GÜRCÜLERİN ÖLMESİNE GÖZ YUMMAYA HAZIR"

Beyaz Saray'ın, ABD'nin jeopolitik emelleri uğruna "Gürcülerin ölmesine göz yummaya hazır" olduğunu savunan Ritter, ancak Gürcistan'ı savunmak için "asla bir Amerikan askerinin hayatını feda etmeyeceğini" söyledi.

Ritter, "Gürcistan, Ukrayna'nın daha küçük bir versiyonu, Amerika'nın 'istikrarsızlık kuşağındaki' bir başka dişli. Afganistan örneğinde olduğu gibi Ukrayna'nın da eninde sonunda iyi 'dostları' Amerikalılara terk edileceği düşünülmelidir" dedi.